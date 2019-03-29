Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XIРИА Новости 04:31
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
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с чего всё началось
Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.РИА Новости04:31
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