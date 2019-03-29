Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XIРИА Новости 04:31

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
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с чего всё началось
Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks
, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
РИА Новости04:31

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СМИ опубликовали первые чертежи iPhone XI

РБК07:05

Работники «слили в сеть» чертеж нового iPhone XI

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В Сети появился первый чертеж iPhone XI

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Хакеры раскрыли дизайн нового iPhone

URA.Ru06:41
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