В Сети появился первый чертеж iPhone XIРИА Новости 04:31

с чего всё началось

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

Политика КПРФ обжаловала в суде отказ ЦИК передать мандат Госдумы Грудинину КПРФ в Тверском суде Москвы обжаловала отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать мандат, ставший вакантным после смерти депутата Госдумы Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину.

Политика Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Армия и оружие СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.

Происшествия В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".

Экономика Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Политика Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

Происшествия В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.

Политика Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.

Шоу-бизнес Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.

Хоккей Форвард «Айлендерс» Эберле назван первой звездой дня в НХЛ Второй звездой назван форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт. Нападающий забил два гола в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:4).

Экономика Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).

Экономика Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Происшествия Суд заочно арестовал экс-следователя по обвинению в получении взятки В Швейцарии адвоката обвиняют в вымогательстве средств клиентов-россиян "Коммерсант" ранее писал, что Слёзкина проработала старшим следователем по особо важных делам управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве около 10 месяцев.

Происшествия Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество "За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.

Армия и оружие Группировка кораблей НАТО зашла в Черное море Боевые корабли НАТО в составе Второй военно-морской группы вошли в акваторию Черного моря.

Авто В Сети показали тизер Ford Escape Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.