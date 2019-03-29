Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XIРИА Новости 04:31
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.РИА Новости04:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
ЦБ: Некоторые российские банки три года работают в убыток
Некоторые российские банки уже в течение трех лет работают с убытком.
Обновлено в 04:33
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Технологии
Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека
Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
Обновлено в 04:20
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
«Простых там нет»: детский показ Юдашкиной прошел не по плану
Шквал негатива вызвал показ мод среди пользователей сети.
Обновлено 27 марта в 21:54
Космос
В России создадут стиральную машину для космоса
Обновлено в 06:38
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Обновлено в 05:52
Происшествия
Ставропольского судью лишили статуса за видео с голой женщиной на АЗС
Обновлено вчера в 22:58
Культура
Назван самый посещаемый музей в мире
В рейтинге самых популярных музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция).
Обновлено в 01:12
Экономика
Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн
ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Экономика
Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели
Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Игры
Quantic Dream убрала системные требования Detroit: Become Human и других своих игр из Epic Games Store
Видимо, сотрудники Epic Games использовали какой-то шаблон, а Quantic Dream убрала странные системные требования.
Обновлено в 06:35
Политика
Украина наращивает силы на границе с Крымом
Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать
В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Общество
Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы
Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.
Обновлено в 03:43
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Футбол
Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Авто
GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva
GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Экономика
Сбербанк одобрил сделки со счетами эскроу на 102 млрд рублей
Представитель банка добавил, что на рассмотрении находятся 207 заявок на проектное финансирование строительства, из них 137 (или 66%) - с использованием счетов эскроу.
Обновлено в 05:37
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Культура
Снимавшая порно для детей жительница Британии обратилась к священнику
Одна из участниц компании матерей, которые снимали «правильные» порнографические фильмы для детей, обратилась к священнику.
Обновлено в 06:17
Культура
Режиссёр Сергей Чехов прокомментировал присуждение премии президента для молодых деятелей культуры
Режиссёр Сергей Чехов в беседе с «Российской газетой» прокомментировал присуждение премии президента России для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 06:23