Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XIРИА Новости 04:31

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
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с чего всё началось
Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks
, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
РИА Новости04:31

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Хакеры раскрыли дизайн нового iPhone

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Lenta.ru05:33

Стало известно, как будет выглядеть новый iPhone

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В Сеть слили первое фото iPhone XI

ТВ Центр05:24

В Сети появились первые чертежи нового iPhone

РЕН ТВ05:04

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

РИА Новости04:31
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет

Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

ЦБ: Некоторые российские банки три года работают в убыток

Некоторые российские банки уже в течение трех лет работают с убытком.
Обновлено в 04:33
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Технологии

Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека

Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
Обновлено в 04:20
Политика

Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам

Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
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«Простых там нет»: детский показ Юдашкиной прошел не по плану

Шквал негатива вызвал показ мод среди пользователей сети.
Обновлено 27 марта в 21:54
Космос

В России создадут стиральную машину для космоса

Обновлено в 06:38
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Ставропольского судью лишили статуса за видео с голой женщиной на АЗС

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Назван самый посещаемый музей в мире

В рейтинге самых популярных музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция).
Обновлено в 01:12
Экономика

Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн

ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Технологии

Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

Обновлено в 02:48
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Обновлено в 02:56
Экономика

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Игры

Quantic Dream убрала системные требования Detroit: Become Human и других своих игр из Epic Games Store

Видимо, сотрудники Epic Games использовали какой-то шаблон, а Quantic Dream убрала странные системные требования.
Обновлено в 06:35
Политика

Украина наращивает силы на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Обновлено вчера в 23:40
Политика

В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать

В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Общество

Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы

Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.
Обновлено в 03:43
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Футбол

Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Авто

GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Экономика

Сбербанк одобрил сделки со счетами эскроу на 102 млрд рублей

Представитель банка добавил, что на рассмотрении находятся 207 заявок на проектное финансирование строительства, из них 137 (или 66%) - с использованием счетов эскроу.
Обновлено в 05:37
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
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Культура

Снимавшая порно для детей жительница Британии обратилась к священнику

Одна из участниц компании матерей, которые снимали «правильные» порнографические фильмы для детей, обратилась к священнику.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено в 06:44
Культура

Режиссёр Сергей Чехов прокомментировал присуждение премии президента для молодых деятелей культуры

Режиссёр Сергей Чехов в беседе с «Российской газетой» прокомментировал присуждение премии президента России для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 06:23
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