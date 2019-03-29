В Сети появился первый чертеж iPhone XIРИА Новости 04:31

с чего всё началось

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

Политика США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

Экономика ЦБ: Некоторые российские банки три года работают в убыток Некоторые российские банки уже в течение трех лет работают с убытком.

Финансы Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.

Технологии Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.

Политика Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.

Культура Назван самый посещаемый музей в мире В рейтинге самых популярных музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция).

Экономика Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.

Технологии Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).

Политика Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Экономика Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).

Политика Украина наращивает силы на границе с Крымом Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.

Политика В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.

Общество Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».

Авто GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.

Экономика Сбербанк одобрил сделки со счетами эскроу на 102 млрд рублей Представитель банка добавил, что на рассмотрении находятся 207 заявок на проектное финансирование строительства, из них 137 (или 66%) - с использованием счетов эскроу.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Культура Снимавшая порно для детей жительница Британии обратилась к священнику Одна из участниц компании матерей, которые снимали «правильные» порнографические фильмы для детей, обратилась к священнику.