Происшествия
В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве
В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в МосквеРИА Новости04:47
Центр организации дорожного движения правительства Москвы обнародовал видео из Тушинского тоннеля на северо-западе столицы, который затопило из-за подмыва грунта в шлюзе. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции заявили, что движение по Волоколамскому шоссе перекрыто в обоих направлениях.
РИА Новости04:47
Оценить
263 человека отреагировали
Мы полагаем, что через шесть часов полностью работы будут все завершены. Сразу сбрасывать воду нельзя, делается все это по специальной схеме сброса воды. Потом еще часа два-три понадобится на то, чтобы все зачистить, выносы грунта все убрать.
с чего всё началось
На месте аварии работают городские службы, туда же прибыли руководители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и московского ГИБДД, сообщает ЦОДД в твиттере.Полит.ру04:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Оперативный штаб создан для ликвидации подтопления в районе Тушинского тоннеля
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:54
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия
В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:47
Экономика
В России вырос размер возрастной надбавки к пенсии
С этого года надбавка к пенсии, которую выплачивают после 80 лет, составит 5 334 рубля, сообщает "РГ" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Обновлено в 03:33
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Антироссийские санкции вызвали проблемы с поставками композитных материалов из США и Японии для создания самолета МС-21, из-за этого его выпуск может отложиться на несколько лет, сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:34
Политика
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.
Обновлено в 03:26
Политика
Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
Вопрос об объединении России и Белоруссии в настоящее время на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру".
Обновлено в 05:18
Общество
Российским детям запретят приносить в школу еду из дома
К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.
Обновлено в 03:25
Музыка
Шнуров пристыдил Милонова за «отрыжку пивника»
Обновлено в 05:34
Общество
За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих уголовную ответственность за торговлю фальсифицированными лекарствами и биологически активными добавками через интернет, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:28
Происшествия
Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой
Конфликт разгорелся из-за того, что молодые люди сказали мужчине, что у него женская сумка, и стали подшучивать над его ориентацией.
Обновлено в 06:19
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности обсудить отказ от иска к «Газпрому»
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено в 06:05
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Рогозин рассказал о просьбе NASA создать «Союз» для полетов на Луну
Обновлено в 04:38
Общество
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Права призывников на отсрочку от армии будут расширены
Законопроект об отсрочках от призыва в армию рассмотрит Государственная Дума дума РФ 10 января в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В США объяснили «молчание» России про С-500
The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
РПЛ выдвинула кандидатуру Дюкова на пост президента РФС
Российская премьер-лига провела заседание, на котором приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Российского футбольного союза Александра Дюкова.
Обновлено в 06:11
Политика
В России ответили на заявление украинского генерала об Азовском море
Украинские военные корабли должны вновь попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции, заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Космос
В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп
"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32
Космос
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Москве в шахте лифта нашли скелет
Обновлено в 04:20
Политика
Додон пожаловался Медведеву на российские санкции против Украины
Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров с Украины.
Обновлено в 05:09