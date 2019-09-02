Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.
Читать в источнике
Комментировать175

Подробнее о событии

Ураган Дориан стал еще мощнее и приближается к побережью США

Вечерний курьер14:57

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Интерфакс30 августа в 21:56

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

РИА Новости13:25

«Молитесь за Абако». Очевидцы выложили видео разрушительного урагана «Дориан»

ТАСС13:51

Ураган «Дориан» достиг максимальной категории опасности

Rambler News Service08:59

Ураган «Дориан» движется к Багамским островам со скоростью 240 км/ч

РЕН ТВ07:35

Появились кадры из эпицентра урагана «Дориан»

Известия15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости 20:54
Общество

Названы регионы с самой доступной электроэнергией в России

Названы российские регионы с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты собственного рейтинга.
Газета.Ru 21:38
Политика

Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу

По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
Московский Комсомолец 21:58
Хоккей

«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59
Футбол

Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета 15:37
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия вчера в 14:11
Экономика

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Армия и оружие

Лондон: «Королеве Елизавете» недостойно бороться с «дерзкими иранцами»

Военное обозрение 21:53
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Шоу-бизнес

Пригожин и Валерия прокомментировали публичные извинения Закировой

Супруг артистки — продюсер Иосиф Пригожин — в свою очередь похвалил Закирову за мужество принести публичные извинения, хотя она могла и не привлекать лишнее внимание к оговорке.
Life.ru 11:29
Происшествия

Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве

Российская газета 18:48
Технологии

Почему не стоит использовать йод?

Отвечает профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко: – Спиртовой раствор йода действительно нежелательно применять, поскольку он даёт много побочных реакций (химический ожог кожи и слизистых, аллергические реакции, заболевания щитовидной железы).
Аргументы и Факты 17:53
Армия и оружие

В Кронштадтском морском кадетском корпусе состоялся День знаний

В честь Дня знаний и начала нового учебного года на плацу Кронштадтского морского кадетского военного корпуса провели торжественное построение и митинг.
РЕН ТВ 22:01
Игры

Свежий геймплейный ролик Greedfall демонстрирует боевую систему

Игромания.ру 04:46
Политика

В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны

Московский Комсомолец вчера в 22:29
Происшествия

Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию

Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.
Матч ТВ 15:54
Армия и оружие

Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Общество

Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал

Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Происшествия

В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Происшествия

В Кении после наводнений пропала группа туристов и гид

Отмечается, что без вести пропавшими считаются шесть человек. Уточняется, что в парке нашли тело одного погибшего туриста.
Газета.Ru 16:05
Политика

Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Игры

В Warframe добавили возможность играть на гитаре

Недавнее обновление Saint of Altra ввело в Warframe местную гитару под названием шазин.
Игромания.ру 13:33
Политика

Консерваторам грозит отстранение от партии при препятствии брекситу

Депутаты от Консервативной партии, которые будут препятствовать осуществлению брексита без сделки, могут быть лишены права представлять данную политическую силу в Палате общин и избираться от неё.
RT на русском 19:15
Музыка

Рок-группа «Пикник» выпустила новый альбом

Невские Новости 09:02
Политика

Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
RT на русском 20:58
Здоровье

Медики развенчали 4 мифа об иглоукалывании

Вторым развенчанным мифом явилась, якобы, неэффективность данного метода, приносящего лишь эффект плацебо.
HotGeo 09:26
Футбол

Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
Спорт-Экспресс 17:55
Происшествия

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки

Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Теннис

Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Коммерсантъ 20:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное