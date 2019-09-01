Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.
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Ураган Дориан стал еще мощнее и приближается к побережью США

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Интерфакс 16:12
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В Windows 10, а именно в версии Insider Preview появилась возможность перестановки системы из облака по Сети.
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В ТЦ «Родео Драйв» в Петербурге возникло задымление

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