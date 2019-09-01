Общество
РИА НовостиВ Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.
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Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал продолжение санкционной политики в отношении России.
Газета.Ru вчера в 11:27
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Шоу-бизнес
Жена Овечкина призналась, что материнство «перевернуло» ее жизнь
В недавнем интервью младшая дочь покойной Веры Глаголевой призналась, что материнство «перевернуло» всю ее жизнь.
Телепрограмма 10:16
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Интернет
Появилась возможность переустановки системы из облака в Windows 10
В Windows 10, а именно в версии Insider Preview появилась возможность перестановки системы из облака по Сети.
OAnews 09:00
Футбол
Джикия – о конфликте с Оздоевым: «После матча решили разобраться»
Обычный игровой момент, после матча решили разобраться. Громко было и на поле, и здесь.
Бомбардир.ру 15:20
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия 14:50
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В ТЦ «Родео Драйв» в Петербурге возникло задымление
Задымление возникло в торговом центре "Родео Драйв" на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация посетителей.
ТАСС 12:15
Политика
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Путешествия
Круизный лайнер Viking Sun отправился в рекордную по продолжительности кругосветку
ТАСС 12:52
Автоспорт
Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Давыдов.Индекс 11:43
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
Дочь Тимати встретила День знаний в салоне красоты
Пятилетняя девочка встретила День знаний, который по всей России отмечается 1 сентября, в салоне красоты.
Телепрограмма 04:01
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Как сообщает пресс-служба "Славии", "Спартак" приобрел 21-летнего чешского хавбека за €12 млн. Крал выступал за "Славию" с 2019 года.
Газета.Ru 06:31
Транспорт
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.
Российская газета 08:42
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Армия и оружие
Борисов: Авария на полигоне в Северодвинске связана с новой техникой
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил о том, что авария на полигоне в Северодвинске связана с созданием принципиально новых образцов техники.
РЕН ТВ 17:19
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Общество
Елизавета II подшутила над американскими туристами
Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
Газета.Ru 11:56
Путешествия
Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом
Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.
Ридус 15:21