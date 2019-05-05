Происшествия
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом ГосдумыИзвестия 00:09
В Сети появилась видеозапись, где предположительно депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
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Нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали. После этого подъехало пять машин ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов.
— Дмитрий Ионин, российский политикВести.Ru 04:39
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Происшествия
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СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
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Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США
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Обновлено вчера в 23:25
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Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
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