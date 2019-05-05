В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом ГосдумыИзвестия 00:09

Нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали. После этого подъехало пять машин ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов.

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В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

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