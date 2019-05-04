Происшествия
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом ГосдумыРИА Новости вчера в 22:58
В Сети появилось видео с предположительно депутатом Госдумы от "Справедливой России" Дмитрием Иониным, стреляющим из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Видео размещено на YouTube-канале портала "Екатеринбург онлайн".
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Депутат Госдумы пострелял из автомата на улице города в Свердловской области
Говорит Москвавчера в 12:50
Депутат Дмитрий Ионин с помощником устроили стрельбу из автомата в Камышлове
Екатеринбург Онлайнвчера в 12:28
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