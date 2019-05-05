В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом ГосдумыРИА Новости вчера в 22:58

В Сети появилось видео с предположительно депутатом Госдумы от "Справедливой России" Дмитрием Иониным, стреляющим из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Видео размещено на YouTube-канале портала "Екатеринбург онлайн".

В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы

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