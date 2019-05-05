Происшествия
В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом ГосдумыРИА Новости вчера в 22:58
В Сети появилось видео с предположительно депутатом Госдумы от "Справедливой России" Дмитрием Иониным, стреляющим из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Видео размещено на YouTube-канале портала "Екатеринбург онлайн".
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Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
КНДР обнародовала фотографии учений с запуском новых ракет
Ведущие северокорейские СМИ в воскресенье, 5 мая, обнародовали фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативно-тактических ракетных комплексов.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
Таксист в Москве пырнул ножом пассажира
Таксист пырнул ножом своего пассажира на ул. Дмитрия Ульянова в Академическом районе на юго-западе Москвы.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Почти 140 женщин в Томской области сделали ЭКО с начала года
За первый квартал 2019 года врачи региона выполнили 138 циклов экстракорпорального оплодотворения пациенткам Томской области.
Обновлено в 03:30
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн
Обновлено в 02:11
Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
Япония отправила истребители на перехват двух военных самолетов России
Обновлено в 03:50
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Единоборства
Альварес выразил готовность провести третий бой с Головкиным
Мексиканец Сауль Альварес, объединивший после боя с Дэниелом Джейкобсом три пояса чемпиона мира в среднем весе, заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США
Обновлено в 01:45
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Зенит» выплатит «Индепендьенте» € 500 тыс. за Ригони из-за победы в РПЛ
«Зенит» выплатит «Индепендьенте» бонус в размере € 500 тыс. за трансфер полузащитника Эмилиано Ригони в связи с чемпионством петербуржцев в Российской Премьер-Лиге, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 03:30
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Спорт
Новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина родила сына
Обновлено в 01:41
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей
Эксперты предупреждают, что в летнюю жару зимние покрышки начинают вести себя очень нестабильно, увеличивается тормозной путь, авто начинает «плыть» на поворотах, да и сама резина изнашивается очень интенсивно.
Обновлено в 01:00
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51