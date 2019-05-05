Происшествия

В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом ГосдумыРИА Новости вчера в 22:58

В Сети появилось видео с предположительно депутатом Госдумы от "Справедливой России" Дмитрием Иониным, стреляющим из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Видео размещено на YouTube-канале портала "Екатеринбург онлайн".
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Прикрылся корочками: полиция не смогла забрать у депутата Ионина автомат после стрельбы в Камышлове

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Дмитрий Ионин готов понести наказание за стрельбу из автомата в Камышлове

ТагилСити.ру02:57

Компания депутата Госдумы Ионина постреляла по прокуратуре

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Телеканал 360°03:53

В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы

РИА Новостивчера в 22:58

Уральский депутат Госдумы готов понести наказание за стрельбу из автомата. «Звонили из больших московских кабинетов»

URA.Ru01:14
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КНДР обнародовала фотографии учений с запуском новых ракет

Ведущие северокорейские СМИ в воскресенье, 5 мая, обнародовали фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативно-тактических ракетных комплексов.
Обновлено в 03:28
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В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
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Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию

Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
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Происшествия

Таксист в Москве пырнул ножом пассажира

Таксист пырнул ножом своего пассажира на ул. Дмитрия Ульянова в Академическом районе на юго-западе Москвы.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области

В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
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Армия и оружие

Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
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Здоровье

Почти 140 женщин в Томской области сделали ЭКО с начала года

За первый квартал 2019 года врачи региона выполнили 138 циклов экстракорпорального оплодотворения пациенткам Томской области.
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Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн

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Религия

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие

Япония отправила истребители на перехват двух военных самолетов России

Обновлено в 03:50
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Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

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Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
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Альварес выразил готовность провести третий бой с Головкиным

Мексиканец Сауль Альварес, объединивший после боя с Дэниелом Джейкобсом три пояса чемпиона мира в среднем весе, заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.
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Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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Футбол

«Зенит» выплатит «Индепендьенте» € 500 тыс. за Ригони из-за победы в РПЛ

«Зенит» выплатит «Индепендьенте» бонус в размере € 500 тыс. за трансфер полузащитника Эмилиано Ригони в связи с чемпионством петербуржцев в Российской Премьер-Лиге, сообщает TyC Sports.
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В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
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Новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина родила сына

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Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
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В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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