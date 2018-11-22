Армия и оружие

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57
Life.ru
вчера в 16:39

В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.
Life.ruвчера в 16:39

Подробнее о событии

Фантастический маневр Су-57 показали на видео

Российская газета00:21

Появилось видео маневров четырех российских истребителей пятого поколения Су-57

Комсомольская правдавчера в 20:53

Новейшие Су‐57 попали на видео

Телеканал 360°вчера в 16:56

Появилось видео полета новейших Су-57

Газета.Ruвчера в 14:18

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

РИА Новостивчера в 13:47

Появилось видео полета четырех истребителей Су-57

РБКвчера в 08:13

Полет четырех Су-57 и переговоры летчиков: эксклюзивные кадры

ТК Звездавчера в 07:11
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Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

В США на 107-м году жизни скончался Рэй Чавес, который пережил атаку японской армии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Военные России и Индии на учениях протестировали оружие друг друга

Военные России и Индии в ходе совместных учений «Индра-2018» на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш провели занятия по огневой подготовке, во время которых военнослужащие использовали оружие другой страны.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

США призвали ЕС создавать армию в «полном согласии» с НАТО

Соединенные Штаты Америки призвали Европейский Союз создавать армию в «полном согласии» с НАТО.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Саперы начали разминирование в юго-западной сирийской провинции Дераа

Саперы начали разминирование и уничтожение боеприпасов, ранее изъятых у боевиков, в населенных пунктах вокруг сирийского города Дераа, сообщил журналистам представитель сирийской армии.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

Авиачасти ЮВО в рамках учения обменялись аэродромами базирования

Экипажи Су-34 и Су-30СМ смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО вывели аэродромы в Ростовской области из-под удара авиации условного противника Летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного соединения ЮВО отработал задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

В России дроны смогут летать в одном пространстве с самолетами

Новая цифровая система позволит беспилотникам и малой авиации безопасно совершать полеты в одном воздушном пространстве с пассажирскими и военными самолётами, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов

Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

Британия усилит военную поддержку Украины

Британия не только продолжит оказывать военную помощь Украине, но и значительно усилит ее военную поддержку, для чего направит на Украину свой флот и военных, приводит The Daily Telegraph заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin

Поставленные из США противотанковые ракетные комплексы Javelin будут переданы десантно-штурмовым подразделениям в 2019 году, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Лишили «противника» связи: подразделения РЭБ отработали действия в условиях, приближенных к боевым

После, отразив атаку, военнослужащие развернули систему радиоэлектронного подавления, выполнили ее маскировку, организовали охрану и оборону места развертывания комплексов, а затем полностью лишили «противника» связи и систем навигации.
Обновлено в 00:27
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Су-57
The designation for a stealth, single-seat, twin-engine multirole fifth-generation jet fighter being developed for air superiority and attack operations. The aircraft is the product of the PAK FA, a fifth-generation fighter programme of the Russian Air Force. Sukhoi's internal name for the aircraft is T-50. The Su-57 will be the first aircraft in Russian military service to use stealth technology.
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