В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

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