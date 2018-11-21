Армия и оружие

В сети появилось видео полета новейших российских истребителей Су-57
ИА Новороссия
16:03

Телеканал «Звезда» опубликовал видеоролик полета новейших российских истребителей Су-57, снятый с борта военно-транспортного самолета Ан-12, передает «Царьград». В ролике видно, как четыре самолета летят цепочкой, после чего один из них выполняет вращение в горизонтальной плоскости.
ИА Новороссия16:03

Подробнее о событии

Появилось видео маневров четырех российских истребителей пятого поколения Су-57

Комсомольская правда20:53

Новейшие Су‐57 попали на видео

Телеканал 360°16:56

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

Life.ru16:39

Появилось видео полета новейших Су-57

Газета.Ru14:18

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

РИА Новости13:47

Появилось видео полета четырех истребителей Су-57

РБК08:13

Полет четырех Су-57 и переговоры летчиков: эксклюзивные кадры

ТК Звезда07:11
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Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Обновлено в 21:52
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Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
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Пентагон получил разрешение на применение силы на границе с Мексикой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом дал ему четкие полномочия использовать на границе с Мексикой военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости применять оружие.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие

Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия

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Обновлено в 21:53
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США призвали Европу создавать свою армию в «полном согласии» с НАТО

США надеются, что европейские страны будут создавать армию "в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО".
Обновлено в 21:47
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Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.
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При обстреле боевиков в провинции Латакия пострадал один человек

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По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
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Армия и оружие

В США скончался старейший ветеран, выживший в атаке на Перл-Харбор

Старейший ветеран США Рэй Чавес, выживший в атаке японских авиации и флота на военно-морскую базу Пёрл-Харбор, скончался на 106-м году жизни, сообщает издание San Diego Union-Tribune.
Обновлено в 21:49
Армия и оружие

Лицензия на оружие может быть увязана со службой в армии

Выдача лицензии на оружие молодым людям должна быть увязана со службой в Вооруженных силах России.
Обновлено в 20:15
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В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов

Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»

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Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin

Обновлено в 14:25
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Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»

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Новый командующий Восточным военным округом проинспектировал воинские части в Приморье

Командующий, как сообщает пресс-служба ВВО, также заслушал доклад временно исполняющего обязанности командующего Приморским общевойсковым объединением генерал-майора Сергея Ныркова о положении дел.
Обновлено в 19:15
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Су-57
The designation for a stealth, single-seat, twin-engine multirole fifth-generation jet fighter being developed for air superiority and attack operations. The aircraft is the product of the PAK FA, a fifth-generation fighter programme of the Russian Air Force. Sukhoi's internal name for the aircraft is T-50. The Su-57 will be the first aircraft in Russian military service to use stealth technology.
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