Армия и оружие

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57
Life.ru
16:39

В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.
Life.ru16:39

Подробнее о событии

Появилось видео маневров четырех российских истребителей пятого поколения Су-57

Комсомольская правда20:53

Новейшие Су‐57 попали на видео

Телеканал 360°16:56

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

Life.ru16:39

Появилось видео полета новейших Су-57

Газета.Ru14:18

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

РИА Новости13:47

Появилось видео полета четырех истребителей Су-57

РБК08:13

Полет четырех Су-57 и переговоры летчиков: эксклюзивные кадры

ТК Звезда07:11
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Обновлено в 23:11
Армия и оружие

Военные России и Индии на учениях протестировали оружие друг друга

Обновлено в 23:13
Армия и оружие

Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

В США на 107-м году жизни скончался Рэй Чавес, который пережил атаку японской армии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор.
Обновлено в 23:01
Армия и оружие

Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой

Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы.
Обновлено в 22:51
Армия и оружие

Сирия: саперы начали разминирование на юго-западе провинции Даръа

Саперы на юго-западе провинции Даръа начали разминирование и уничтожение боеприпасов, ранее изъятых у террористов.
Обновлено в 23:06
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие

США призвали Европу создавать свою армию в «полном согласии» с НАТО

США надеются, что европейские страны будут создавать армию "в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО".
Обновлено в 21:47
Армия и оружие

Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Авиация коалиции во главе с США применила в Сирии белый фосфор

Международной коалиции, возглавляемая США, при авиаударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применила белый фосфор, который запрещён международными конвенциями.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов

Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin

Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

С конца октября СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе более 18 тыс. нарушений

За две недели, с 29 октября по 11 ноября, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала в Донбассе свыше 18 тыс. нарушений перемирия, сказано в докладе, опубликованном 20 ноября на официальном сайте ОБСЕ.
Обновлено в 06:41
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Су-57
The designation for a stealth, single-seat, twin-engine multirole fifth-generation jet fighter being developed for air superiority and attack operations. The aircraft is the product of the PAK FA, a fifth-generation fighter programme of the Russian Air Force. Sukhoi's internal name for the aircraft is T-50. The Su-57 will be the first aircraft in Russian military service to use stealth technology.
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