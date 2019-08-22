с чего всё началось

Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий.

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В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

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