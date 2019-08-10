Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мостуИзвестия 10:13
На железнодорожной части Крымского моста продолжается устройство верхнего строения пути. В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
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Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 16:51
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Энергетика
«Роснефть» нарастила добычу газа и сократила выплаты членам правления
Участие «Роснефти» в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами Eni (50 процентов) и BP (10 процентов) позволило российской компании не только нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок, но и выйти на газовый рынок Египта с перспективой развития деятельности в стране и регионе в целом.
Обновлено в 15:32
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Политика
Жители Нагасаки вспомнили жертв ядерной бомбардировки
Жители японского города Нагасаки почтили минутой молчания память земляков, которые погибли от ядерного удара 74 года назад.
Обновлено в 05:23
Технологии
«Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления
Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.
Обновлено в 07:45
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Экономика
Глава британского Минфина заявил, что стране не грозит рецессия
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность в том, что стране не грозит рецессия после того, как ВВП королевства впервые за 7 лет сократился во II квартале текущего года.
Обновлено в 17:39
Баскетбол
Баскетболисты сборной России обыграли Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России по баскетболу в первом матче на международном товарищеском турнире в итальянской Вероне обыграла команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:35
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Технологии
Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
Обновлено в 10:31
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как ее 7-летняя дочь поет по-испански
Кристина Орбакайте показала, как ее дочь поет по-испански Помимо способностей к иностранным языкам, Клавдия демонстрирует прекрасные танцевальные и актерские навыки.
Обновлено в 11:33
Общество
Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40
Теннис
ESPN снял документальный фильм «Серена против судьи»
Американский телеканал ESPN выпустил документальный фильм о финальном матче US Open-2018.
Обновлено в 12:01
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53