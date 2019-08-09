На железнодорожной части Крымского моста продолжается устройство верхнего строения пути. В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

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