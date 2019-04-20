Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка ГагаринаГазета.Ru вчера в 21:11
Авангард—
ЦСКА
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Финал, вчера
Сергей Шумаков
|13'
Коди Фрэнсон
|18'
|24'
Кирилл Капризов
|58'
Константин Окулов
|78'
Максим Мамин
Игроки московского ЦСКА отпраздновали победу в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", передает "Спорт-Экспресс". Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
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