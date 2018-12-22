Восемь человек, находившихся в момент задымления под землей, выведены на поверхность, они не пострадали. Связь с заблокированными горняками установить не удается, сообщил источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте происшествия.

Девять горняков заблокированы при пожаре в шахте в Соликамске

Местное время (г. Пермь)

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