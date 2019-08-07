Армия и оружие
В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»Газета.Ru 07:18
Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого. Он состоялся в субботу, 3 августа.
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