Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мостуГазета.Ru 17:35
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
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Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Авто
Volkswagen подготовил электрокар ID. R к рекорду на горе Тяньмэнь
Компания Volkswagen показала гоночный электрокар ID. R, для которого придумали новую ливрею.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Культура
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.
Обновлено в 20:04
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:46
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев
Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
Обновлено в 13:46
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Технологии
Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
Обновлено в 10:31
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
В перинатальном центре Рязани родились тройняшки
Три сестры-тройняшки появились на свет в перинатальном центре Рязани.
Обновлено в 11:00
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Технологии
Adobe показала прозрачную AR-витрину
Adobe представила прототип прозрачного дисплея с поддержкой смешанной реальности Project Glasswing, позволяющего работать с физическими объектами с помощью графических редакторов без дополнительных инструментов, пишет The Verge.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Барселона В» разгромила «Зенит-2»
Обновлено в 13:30
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках
Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31
Единоборства
Реванш Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии подтверждён официально
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн.
Обновлено в 13:22