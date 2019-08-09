В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

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