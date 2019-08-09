Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мостуГазета.Ru вчера в 17:35
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
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Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию
Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Обновлено в 02:33
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В Белоруссии определили порядок оборота боевого оружия
Президентский указ, регламентирующий оборот и производство боевого оружия в Белоруссии, вступил в силу.
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmony
Huawei Technologies презентовала операционную систему Harmony OS для смартфонов и других устройств.
Обновлено вчера в 07:19
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Общество
В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла
Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Экономика
На Ставрополье открыли солнечную электростанцию
Первая в регионе солнечная электростанция торжественно открыта в Грачевском районе Ставропольского края. Первые ее очереди уже работают.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
По словам Константина Сонина, даже в отсталых странах оппозиция может на определенном уровне участвовать в управлении государством.
Обновлено в 00:30
Музыка
Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk
Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk.
Обновлено вчера в 21:38
Здоровье
Волгоградская стоматологическая поликлиника отметила 60-летие
С круглой датой коллектив поликлиники поздравили заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин и председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
Обновлено вчера в 16:32
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Юниорская сборная Канады в полуфинале Кубка Глинки в серии буллитов обыграла команду Швеции – 3:2.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
Заместитель главы селекционной службы футбольного клуба «Спартак» Аверьянов покинул пост
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном
На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье
Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме
Медики установили, что недостаток сахаров в крови человека пробуждает в его организме страстное чувство голода.
Обновлено вчера в 08:38