Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мостуГазета.Ru 17:35
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев
Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
Обновлено в 13:46
Музыка
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат
Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и планирует подать против нее многомиллионный иск, сообщает газета Independent.
Обновлено в 09:46
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Политика
ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса
Службы ЕС разрабатывают инструкции для работы с визовыми заявлениями, поданными жителями Донбасса с российским гражданством и для выявления выданных им российских паспортов.
Обновлено в 15:00
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Здоровье
В перинатальном центре Рязани родились тройняшки
Три сестры-тройняшки появились на свет в перинатальном центре Рязани.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате
Последняя насмешила всех собравшихся тем, что вместо того, чтобы помахать рукой всем собравшимся, она показала язык.
Обновлено в 07:55
Политика
Трамп забыл, кто такой Зеленский
Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 18:56
Гаджеты
Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus
Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Происшествия
На арсенале под Ачинском произошли новые взрывы
На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 10:45
Финансы
В МВФ прокомментировали изменение курса юаня
Международный валютный фонд (МВФ) отреагировал на изменение курса юаня в 2018 году.
Обновлено в 18:26
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Футбол
ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:05
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10