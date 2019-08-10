Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мостуГазета.Ru 17:35

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
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Строители рассказали о первых ж/д составах на Крымском мосту

Взгляд.ру16:47

В Крыму объяснили появление поездов на мосту через Керченский пролив

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Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

RT на русском16:08

Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту

РЕН ТВ16:45

Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту

РИА Новости15:35

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

Газета.Ru17:35

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

Известия10:13
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Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
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В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
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При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

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Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
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Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат

Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и планирует подать против нее многомиллионный иск, сообщает газета Independent.
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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Обновлено в 17:23
Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
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Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
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Политика

ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса

Службы ЕС разрабатывают инструкции для работы с визовыми заявлениями, поданными жителями Донбасса с российским гражданством и для выявления выданных им российских паспортов.
Обновлено в 15:00
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
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Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
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Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций

Обновлено в 10:00
Политика

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
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Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
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ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
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В перинатальном центре Рязани родились тройняшки

Три сестры-тройняшки появились на свет в перинатальном центре Рязани.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате

Последняя насмешила всех собравшихся тем, что вместо того, чтобы помахать рукой всем собравшимся, она показала язык.
Обновлено в 07:55
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При взрыве на газовой заправке в Ингушетии пострадали 6 человек

Обновлено в 18:41
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Трамп забыл, кто такой Зеленский

Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 18:56
Гаджеты

Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus

Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено вчера в 03:24
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Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»

Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
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На арсенале под Ачинском произошли новые взрывы

На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 10:45
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В МВФ прокомментировали изменение курса юаня

Международный валютный фонд (МВФ) отреагировал на изменение курса юаня в 2018 году.
Обновлено в 18:26
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В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
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Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде.
Обновлено в 17:05
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Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Футбол

ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:05
Экономика

«Русал» пригрозил уходом из США

Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Авто

Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 04:50
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Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса

Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
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