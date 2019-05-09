Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в СетиГазета.Ru 03:20
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
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Эксперт объяснил, где российские истребители могли перехватить американский дрон
Московский Комсомолец06:14
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Футбол
Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет от невыхода в ЛЧ больше, чем «Локомотив»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам, которые могут составить компанию «Зениту» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Президент назначил нового главкома ВМФ
Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено вчера в 06:20
Хоккей
Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе
Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»
В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Авто
Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3
Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
В городах Украины проходит массовая акция «Бессмертный полк»
В Киеве и многих других украинских городах люди вышли на улицы, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 05:08
Политика
Националисты с портретами воинов УПА перегородили путь Бессмертному полку в Харькове
Около двадцати молодых радикалов перегородили дорогу шествию Бессмертного полка в Харькове, на которое пришли весьма известные люди – глава города Геннадий Кернес и один из лидеров «Оппозиционной платформы» олигарх Вадим Рабинович.
Обновлено в 05:58
Происшествия
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе
Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад по случаю 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:06
Технологии
Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие
Японский автопроизводитель Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое объединит бизнес компаний в сфере жилищного строительства, автономного вождения и технологий «умного дома».
Обновлено в 06:06
Политика
Лукашенко назвал невозможным свержение власти в Белоруссии
Обновлено в 06:29
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
«Челси» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче полуфинала Лиги Европы
Лондонский «Челси» на своей арене примет «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 05:06
Спорт
Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Политика
Американские пошлины на товары КНР могут ослабить рубль
Рубль может ослабнуть в случае повышения американских пошлин на ряд китайских товаров, сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:28
Политика
СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к 75-летию Победы
Мы занимаемся этим, прорабатывается этот вопрос, готовим", - сказал Федотов в ответ на вопрос о том, передавал ли совет предложение по амнистии к юбилею Победы президенту.
Обновлено в 05:46
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Источник: два поселения на границе Хама и Идлиб освободили от террористов
Обновлено в 06:22
Общество
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор
Обновлено в 02:10
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
Зеленский сделал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.
Обновлено в 05:35