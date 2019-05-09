Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотникаРИА Новости 00:49
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом. Соответствующая запись опубликована на странице maxpower в Instagram. На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к аппарату MQ-9 Reaper.
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Эксперт объяснил, где российские истребители могли перехватить американский дрон
Московский Комсомолец06:14
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