Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотникаРИА Новости 00:49

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом. Соответствующая запись опубликована на странице maxpower в Instagram. На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к аппарату MQ-9 Reaper.
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Опубликованы кадры перехвата американского беспилотника

URA.Ru01:45

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

Московский Комсомолец02:34

Опубликовано видео перехвата американского беспилотника

Life.ru02:02

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

Газета.Ru03:20

Видео перехвата беспилотника ВВС США опубликовано в Сети

News.ru01:42

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

РИА Новости00:49

В Сети обсуждают видео с перехватом американского ударного беспилотника

РЕН ТВвчера в 16:22
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