В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колениМосковский Комсомолец 04:17

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время дебатов с разбега встала на колени между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

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