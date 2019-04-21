Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колениМосковский Комсомолец 04:17

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время дебатов с разбега встала на колени между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
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Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады взбудоражило сеть

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На акции «желтых жилетов» во Франции вышло почти 28 тыс. человек

Обновлено вчера в 22:19
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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