Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в ДонбассеРБК 08:29

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Кадры опубликовала в Facebook пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
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На Донбассе «Змей Горыныч» сжег украинские позиции

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В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

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В сети появилось видео самоподрыва кондиционеров на позициях ВСУ

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ТК Звездавчера в 18:28

Видео обстрела ВСУ в Донбассе появилось в Сети

News.ru07:48
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Футбол

Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта

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Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
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Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
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В Виннипеге из-за утечки газа в отеле госпитализированы 46 человек

В канадском Виннипеге 46 постояльцев отеля были госпитализированы из-за отравления угарным газом.
Обновлено в 15:09
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Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
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Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен

Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.
Обновлено в 07:55
Авто

В Hyundai анонсировали новую модель для Европы

В сообщении в тизеру, компания лишь сообщила, что это будет новый автомобиль, предназначенный для европейского рынка.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Авто

В России растут продажи лифтбеков

За 5 месяцев 2019 года в России было продано чуть более 40 тысяч новых легковых автомобилей в кузове «лифтбек», что на 33% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:12
Политика

Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
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В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
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Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Экономика

Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн

Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено вчера в 03:25
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Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК

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В Вашингтоне частично подтопило Белый дом

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Госдума приняла постановление о санкциях против Грузии

Государственная Дума Российской Федерации приняла заявление с рекомендацией правительству России о применении в отношении Грузии специальных экономических мер.
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Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8

Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
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ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
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Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
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На пляже в Крыму найден труп с гирей

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Олимпийский призер спас тонущего гея, упавшего с надувного единорога

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Норрис и Сайнс продолжат выступать за «Макларен» в 2020 году

Руководство «Макларена» объявило о продлении сотрудничества с пилотами команды Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом, сообщает пресс-служба британской конюшни.
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Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже

Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
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Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
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Военная колонна спецтехники прибыла в Тулун

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Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
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