Армия и оружие
В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в ДонбассеРБК 08:29
В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Кадры опубликовала в Facebook пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
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Футбол
Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта
Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
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Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
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Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
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Обновлено в 13:25
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Авто
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Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен
Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.
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В сообщении в тизеру, компания лишь сообщила, что это будет новый автомобиль, предназначенный для европейского рынка.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Авто
В России растут продажи лифтбеков
За 5 месяцев 2019 года в России было продано чуть более 40 тысяч новых легковых автомобилей в кузове «лифтбек», что на 33% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:12
Политика
Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
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Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено вчера в 03:25
Игры
Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК
Обновлено в 04:06
Общество
В Вашингтоне частично подтопило Белый дом
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Госдума приняла постановление о санкциях против Грузии
Государственная Дума Российской Федерации приняла заявление с рекомендацией правительству России о применении в отношении Грузии специальных экономических мер.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
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Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
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На пляже в Крыму найден труп с гирей
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Автоспорт
Норрис и Сайнс продолжат выступать за «Макларен» в 2020 году
Руководство «Макларена» объявило о продлении сотрудничества с пилотами команды Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом, сообщает пресс-служба британской конюшни.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие
Военная колонна спецтехники прибыла в Тулун
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Общество
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58