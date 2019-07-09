Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в ДонбассеРБК 08:29

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Кадры опубликовала в Facebook пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
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