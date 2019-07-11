Происшествия

Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»Известия 06:07

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в центре Киева. Ролик публикует издание «Страна.ua» в субботу, 13 июля. ЧП произошло в ночь на 13 июля.
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Появилось видео обстрела здания канала «112 Украина» из гранатомета

РБК07:26

Обстрел здания украинского телеканала из гранатомета попал на видео

Lenta.ru06:54

Видео обстрела украинского телеканала появилось в Сети

Газета.Ru05:31

СМИ опубликовали кадры обстрела здания телеканала в Киеве

RT на русском06:06

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

РИА Новости05:43

Момент обстрела телеканала «112 Украина» из гранатомёта попал на видео

Life.ru05:46

Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»

Известия06:07
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Меган Маркл повысила доход королевской семьи на миллионы

Герцогиня Суссекская Меган Маркл повлияла на продажи памятных сувениров, символизирующих королевскую семью.
Обновлено в 00:33
Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Общество

Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Дзержинске потушили пожар на территории завода

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Политика

Мэр Днепра поделился, почему Зеленский проедет по мосту на КамАЗе

Обновлено в 00:22
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Политика

Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Зеленский едет на границу с Крымом

В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В аварии на Митрофаньевском шоссе погибла женщина

В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
Обновлено в 09:54
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Общество

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Шиноперерабатывающий завод загорелся в Кузбассе

Кузбасский Калтан затянуло черным смогом от загоревшегося предприятия по переработке шин.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ

В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Технологии

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Политика

Помощники лидеров стран «нормандской четверки» встретились в Париже

Помощники и советники глав государств «нормандской четверки» встретились в Париже, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено 11 июля в 12:57
Шоу-бизнес

Лобода опровергла слухи о скандале на фестивале «Белые ночи»

Накануне Светлана приехала в Санкт-Петербург и выступила на фестивале «Белые ночи».
Обновлено в 07:35
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки»

«Любой дурак знает, что ополчение „Боинг“ не сбивало», — подчеркнул Стрелков.
Обновлено в 03:17
Наука

Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Спорт

Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта

Синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первое золото чемпионата мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:26
Общество

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол

«Локомотив» может продать Гильерме в «Спартак» за 800 тысяч евро

Ранее «Спартак», который хочет его приобрести, предложил 500 тысяч евро.
Обновлено в 10:45
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