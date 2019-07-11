Происшествия
Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»Известия 06:07
В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в центре Киева. Ролик публикует издание «Страна.ua» в субботу, 13 июля. ЧП произошло в ночь на 13 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Меган Маркл повысила доход королевской семьи на миллионы
Герцогиня Суссекская Меган Маркл повлияла на продажи памятных сувениров, символизирующих королевскую семью.
Обновлено в 00:33
Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию
На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Дзержинске потушили пожар на территории завода
Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Зеленский едет на границу с Крымом
В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В аварии на Митрофаньевском шоссе погибла женщина
В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Общество
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Шиноперерабатывающий завод загорелся в Кузбассе
Кузбасский Калтан затянуло черным смогом от загоревшегося предприятия по переработке шин.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Технологии
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Политика
Помощники лидеров стран «нормандской четверки» встретились в Париже
Помощники и советники глав государств «нормандской четверки» встретились в Париже, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено 11 июля в 12:57
Шоу-бизнес
Лобода опровергла слухи о скандале на фестивале «Белые ночи»
Накануне Светлана приехала в Санкт-Петербург и выступила на фестивале «Белые ночи».
Обновлено в 07:35
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки»
«Любой дурак знает, что ополчение „Боинг“ не сбивало», — подчеркнул Стрелков.
Обновлено в 03:17
Наука
Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом
Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Спорт
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта
Синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первое золото чемпионата мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:26
Общество
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
«Локомотив» может продать Гильерме в «Спартак» за 800 тысяч евро
Ранее «Спартак», который хочет его приобрести, предложил 500 тысяч евро.
Обновлено в 10:45