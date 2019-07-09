Армия и оружие
В Сети появилось видео обстрела ВСУ из противоминной установки в ДНРГазета.Ru 07:19
В Сети опубликовано видео обстрела позиций ВСУ из противоминной установки УР-83П. Действие происходит около города Марьинка Донецкой области. Видео было выложено на странице в фейсбуке 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
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Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Футбол
Прядкин: «Трансфер Сутормина в „Рубин“ не был зарегистрирован»
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что переход полузащитника Алексея Сутормина из "Оренбурга" в казанский "Рубин" не был официально зарегистрирован в системе РПЛ.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собаку
Обновлено в 07:19
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
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ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Citroen выпустит три новых седана к 2021 году
Французский автоконцерн Citroen намерен в ближайшие два года вывести на рынок сразу 3 новых седана.
Обновлено вчера в 11:39
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Общество
Парашютная улица снова переживает потоп
Парашютная улица скрылась под водой наряду со многими магистралями на севере Петербурга и прилегающих районах Ленобласти в результате ливня, который обрушился днем 9 июля.
Обновлено в 05:19
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Кино
Райан Рейнольдс сыграет в боевике «Красное уведомление»
Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в комедийном боевике «Красное уведомление».
Обновлено в 03:00
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим новой версии «Форт Боярд»
В новом сезоне среди участников окажутся певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Мария Ивакова, Сергей Светлаков и Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, актриса Эвелина Бледанс и другие.
Обновлено вчера в 08:18
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В Госдуме прокомментировали идею запрета вин из Грузии
Отмечалось, что речь шла о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также об ограничении денежных переводов.
Обновлено в 07:40
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате
Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
В ЛНР заявили о присутствии украинских силовиков у Станицы Луганской
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в присутствии на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Футбол
Китайский клуб предложил хавбеку «Реала» Бэйлу 1,3 млн евро в неделю
По данным источника, неназванный клуб из китайской Суперлиги предложил хавбеку 1,3 миллиона евро в неделю.
Обновлено в 06:08
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков
Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.
Обновлено в 06:14
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Футбол
Джикия назначен новым капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:53
Авто
Редкий номерной знак за 300 тысяч долларов продали в Британии
Личность нового владельца редкого знака не раскрывается, сообщает «Авто.Mail.ru».
Обновлено в 06:43
Общество
Владимир Путин сегодня работает в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Владимир Путин посетит Глобальный саммит Промышленности и индуастриализации и встретится со студентами и аспирантами УрФУ.
Обновлено в 07:08