В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Газета.ру». Судя по записи, агрессию нападавших вызвала георгиевская ленточка в салоне машины.

В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии

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