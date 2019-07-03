Политика
В Сети появилось видео нападения на российскую семью в ГрузииИзвестия 04:44
В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Газета.ру». Судя по записи, агрессию нападавших вызвала георгиевская ленточка в салоне машины.
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Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери
Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Политика
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Общество
Появились первые фотографии полного солнечного затмения
Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Чечне начнется суд над мертвыми
Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России
В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:05
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено 01 июля в 22:45
Политика
В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил объём торговли между Россией и странами Африки.
Обновлено в 06:03
Футбол
Российские ватерполисты разгромили Великобританию на Универсиаде
Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в стартовом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка
Обновлено в 04:32
Происшествия
Основателя интернет-компании Baidu облили водой в Пекине
Неизвестный в Пекине выскочил на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, выступающего с презентацией.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Авто
Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия
Обновлено в 06:49
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Игры
Planet Explorers пришлось сделать бесплатной после того, как исходный код удалился с сервера
На Planet Explorers обратили внимание недавно и лишь после того, как из-за некой проблемы с сервера игры удалился исходный код, оставив проект без мультиплеера.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Общество
Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный
Как продвигается строительство, сегодня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:52
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Рязани бывший учитель торговал наркотиками — полиция
Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии установили организаторов интернет-магазина, где можно было приобрести «закладку».
Обновлено в 05:56
Авто
Renault представила кроссовер Renault Captur нового поколения
Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53