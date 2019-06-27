Общество
В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское мореРоссийская газета вчера в 22:33
В Сети появилось видео, снятое после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой "китовой тюрьмы". Ссылаясь на слова пресс-секретаря НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова, РИА Новости сообщает, что по поведению животных можно об их состоянии.
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с чего всё началось
Специалисты выпустили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в море, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Ведомостивчера в 05:47
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Видео: как выпускали косаток и белух из «китовой тюрьмы» Приморья на свободу
PrimaMedia.ruвчера в 11:00
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