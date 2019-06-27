В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское мореРоссийская газета вчера в 22:33

с чего всё началось

В Сети появилось видео, снятое после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой "китовой тюрьмы". Ссылаясь на слова пресс-секретаря НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова, РИА Новости сообщает, что по поведению животных можно об их состоянии.

В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море

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