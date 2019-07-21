Футбол

В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-ДонуГазета.Ru вчера в 20:32

По окончании матча случился неприятный инцидент. Когда зрители стали выходить со стадиона, в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать всех резиновыми дубинками. Позже в Сети появились видео с места события.
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