В Сети появились испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. С авиабазы в Миссури боеприпасы сбросил бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP

Армия и оружие Армия и оружие WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95 На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Армия и оружие Армия и оружие Украинская флотилия на Азовском море получила новый катер Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины был укомплектован малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2, передает "Украинский военный портал".

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились кадры попадания ПТУР в сделанный в США БМП LAV-25 Недавно в Сети опубликовали видеозапись боевых действий в Йемене, на кадрах которой можно увидеть попадание ракетного снаряда по произведенному в США БМП LAV-25.

Армия и оружие Армия и оружие Индия испытала ядерную баллистическую ракету Успешный запуск стратегической баллистической ракеты Agni-IV, способной нести ядерную боеголовку, осуществила сегодня Индия.

Армия и оружие Армия и оружие Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие «Заварушка» в Хаджинском кармане: САА готовится форсировать Евфрат В рамках подготовки к столкновениям с боевиками террористической группировки «Исламское государство»*, которые занимают территории Хаджинского кармана, правительственными войсками для дальнейшего форсирования реки Евфрат в район города Абу-Кемаль были доставлены катера и понтонные мосты, принадлежащие российским силам, передает Twitter-канал VivaRevolt.

Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие Синайский полуостров наводнили террористы Египетский спецназ ликвидировал свыше десятка боевиков на севере Синайского полуострова.

Армия и оружие Армия и оружие Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.

Армия и оружие Армия и оружие «Аномальная тишина»: ВСУ неожиданно прекратили обстрелы в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.