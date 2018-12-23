Армия и оружие
В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP
В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOPНародные новости05:14
В Сети появились испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. С авиабазы в Миссури боеприпасы сбросил бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Народные новости05:14
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Армия и оружие
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов
Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95
На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Украинская флотилия на Азовском море получила новый катер
Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины был укомплектован малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2, передает "Украинский военный портал".
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В Сети появились кадры попадания ПТУР в сделанный в США БМП LAV-25
Недавно в Сети опубликовали видеозапись боевых действий в Йемене, на кадрах которой можно увидеть попадание ракетного снаряда по произведенному в США БМП LAV-25.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Индия испытала ядерную баллистическую ракету
Успешный запуск стратегической баллистической ракеты Agni-IV, способной нести ядерную боеголовку, осуществила сегодня Индия.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны
Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
«Заварушка» в Хаджинском кармане: САА готовится форсировать Евфрат
В рамках подготовки к столкновениям с боевиками террористической группировки «Исламское государство»*, которые занимают территории Хаджинского кармана, правительственными войсками для дальнейшего форсирования реки Евфрат в район города Абу-Кемаль были доставлены катера и понтонные мосты, принадлежащие российским силам, передает Twitter-канал VivaRevolt.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию
Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР
Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Синайский полуостров наводнили террористы
Египетский спецназ ликвидировал свыше десятка боевиков на севере Синайского полуострова.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты
В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
«Аномальная тишина»: ВСУ неожиданно прекратили обстрелы в Донбассе
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу
Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие
"Бить будем сильно, но аккуратно!": Игорь Коротченко дал практический совет на случай войны с Украиной - видео
Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" дал практический совет о том, как России следует ответить в случае нападения Украины.
Обновлено в 08:54