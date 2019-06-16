Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в ЛивииРИА Новости 08:38

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Судя по кадрам, снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, из-за чего можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться.
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Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии

Взгляд.ру08:51

Битва двух советских танков в Ливии попала на видео

Газета.Ru09:45

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

РИА Новости08:38

Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

Вести.Ru09:18

Два советских танка сошлись в бою в Ливии

News.ru08:59

Бой двух советских танков в Ливии сняли на видео

Известия09:27

Танковая засада: Т-55 ПНС подбил Т-55 хафтаровцев в Триполи

Российская газета07:34
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
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