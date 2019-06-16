Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в ЛивииГазета.Ru 14:21
Советские танки стреляют друг в друга - в Ливии. В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара. Танк ПНС стрелял из засады, снаряд попал Т-55 хафтаровцев в борт.
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с чего всё началось
На кадрах можно рассмотреть, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить технику такого же типа, принадлежащую уже противнику.iReactor12:05
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