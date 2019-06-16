Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в ЛивииГазета.Ru 14:21

Советские танки стреляют друг в друга - в Ливии. В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара. Танк ПНС стрелял из засады, снаряд попал Т-55 хафтаровцев в борт.
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 можно рассмотреть, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить технику такого же типа, принадлежащую уже противнику.
iReactor12:05

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В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Газета.Ru14:21

Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии

Взгляд.ру08:51

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

РИА Новости08:38

Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

Вести.Ru09:18

Два советских танка сошлись в бою в Ливии

News.ru08:59

Глава ПНС Ливии заявил о превосходстве над войсками Хафтара под Триполи

Известия12:01

Танковая засада: Т-55 ПНС подбил Т-55 хафтаровцев в Триполи

Российская газета07:34
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