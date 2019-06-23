Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Лобов теперь действительно «Легенда»

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«Эти парни будто бы стали корешами». Лобов и Малиньяджи слишком осторожничали

Спорт-Экспресс03:45

Пол Малиньяджи: «Был уверен, что с легкостью смогу победить Лобова»

Матч ТВ01:55

Лобов: стану первым ирландским чемпионом мира по боксу на кулаках

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Пол Малиньяджи: «Был уверен, что с легкостью смогу победить Лобова»

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У Валуева опухоль мозга, Гулиев оштрафован за быструю езду, Лобов победил Малиньяджи, «Нэшвилл» обменял Суббана и другие новости утра

Sports.ru01:55

Лобов: «Думаю, я сломал левую руку в бою с Малиньяджи»

Sport24.ru03:06
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Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Общество

В Заполярье наступающие пески угрожают деревне Кузомень

Жили здесь около 800 человек, сегодня деревни с таким количеством населения на Терском берегу не найдешь.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае

Ожидается гроза, ливень с градом и усиление шквалистого ветра до 20 метров в секунду.
Обновлено в 02:20
Футбол

СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»

Обновлено в 03:25
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Кино

Вачовски готовы снять новую «Матрицу»

По сообщениям нескольких СМИ, режиссеры Лана и Лилли Вачовски планируют начать съемки нового фильма серии в 2020 году.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Престарелый педофил насиловал беспризорную девочку, которую приютил

Обновлено в 03:26
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя

Обновлено в 03:19
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Здоровье

Названы болезни животных, которые передаются человеку

Эксперты назвали болезни, которые могут передаваться человеку от животных. Порой они представляют самую настоящую угрозу для людей.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

ВКС РФ получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Два новейших российских вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» переданы воздушно-космическим силам РФ.
Обновлено в 03:55
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика

Что за новый налог требует ввести Чубайс?

«Анатолий Чубайс мотивировал своё предложение тем, что в ЕС введены дополнительные пошлины на импортируемые товары, в производстве которых превышаются нормы выброса углекислого газа.
Обновлено в 02:01
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено вчера в 20:26
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
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Артём Лобов
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях. Финалист бойцовского турнира The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber.
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Пол Малиньяджи
Чемпион Европейского Союза.
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