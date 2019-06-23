Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:04, Вашингтон
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
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На Марсе нашли возможные признаки жизни
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Обновлено вчера в 06:51
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В Заполярье наступающие пески угрожают деревне Кузомень
Жили здесь около 800 человек, сегодня деревни с таким количеством населения на Терском берегу не найдешь.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества
Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
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Экономика
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МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае
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Кино
Вачовски готовы снять новую «Матрицу»
По сообщениям нескольких СМИ, режиссеры Лана и Лилли Вачовски планируют начать съемки нового фильма серии в 2020 году.
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Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
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400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
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Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
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«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя
Обновлено в 03:19
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
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Названы болезни животных, которые передаются человеку
Эксперты назвали болезни, которые могут передаваться человеку от животных. Порой они представляют самую настоящую угрозу для людей.
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Армия и оружие
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Два новейших российских вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» переданы воздушно-космическим силам РФ.
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Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика
Что за новый налог требует ввести Чубайс?
«Анатолий Чубайс мотивировал своё предложение тем, что в ЕС введены дополнительные пошлины на импортируемые товары, в производстве которых превышаются нормы выброса углекислого газа.
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Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
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Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14