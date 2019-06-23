Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Футбол
Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира
Обновлено в 07:36
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Политика
Сергей Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии.
Обновлено в 08:26
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Общество
В Туле из-за сильной грозы объявлено метеопредупреждение
Регион может накрыть сильная гроза. Ожидается, что во время неё порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Обновлено в 06:23
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика
В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Обновлено в 07:52
Политика
Песков назвал прямую линию уникальным проектом
Ранее Песков заявил, что вопросы, поступившие на прямую линию президенту, будут систематизированы и разосланы руководителям регионов и ведомств.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Игры
Коллекционные издания Cyberpunk 2077 раскупили за одну минуту
20 июня CD Projekt Red объявила об открытии предзаказов на коллекционное издание Cyberpunk 2077 в различных торговых сетях, а уже через пару минут студия начала получать возмущённые сообщения от фанатов - несмотря на слова разработчиков, приобрести коллекционку было нельзя.
Обновлено в 04:47
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат на два миллиона долларов
Национальная хоккейная лига повысила потолок зарплат, сообщает официальный сайт НХЛ. В следующем сезоне он составит 81,5 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 19:35
Авто
Volkswagen сделал фургон для полицейских собак
Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.
Обновлено в 07:32
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в обтягивающем платье пожаловалась на жару
Жалобу на погоду Успенская проиллюстрировала фотографией, на которой она позирует на лестнице в обтягивающем красно-черном платье с фантазийным принтом.
Обновлено в 08:22