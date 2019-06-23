Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер Лобова назвал победу над Малиньянджи лучшим днем своей жизни

Sport24.ru05:26

Лобов теперь действительно «Легенда»

Life.ru03:45

Менеджер Лобова не исключил, что боец вернётся в UFC

Чемпионат06:16

Боец Лобов может в будущем вернуться в UFC

ТАСС06:05

Артем Лобов: «Малиньяджи можно любить или ненавидеть, но он настоящий боец»

Sports.ru05:32

Тренер Лобова остался доволен победой бойца

Матч ТВ05:57

Лобов думает, что сломал левую руку в бою с Малиньяджи

Спорт-Экспресс03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Политика

ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников

Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Футбол

Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира

Обновлено в 07:36
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Политика

Сергей Миронов предложил ввести санкции против Грузии

Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии.
Обновлено в 08:26
Футбол

Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Драка Алибасова с диетологом попала на видео

Обновлено в 04:44
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Общество

В Туле из-за сильной грозы объявлено метеопредупреждение

Регион может накрыть сильная гроза. Ожидается, что во время неё порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Обновлено в 06:23
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика

В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Обновлено в 07:52
Политика

Песков назвал прямую линию уникальным проектом

Ранее Песков заявил, что вопросы, поступившие на прямую линию президенту, будут систематизированы и разосланы руководителям регионов и ведомств.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Игры

Коллекционные издания Cyberpunk 2077 раскупили за одну минуту

20 июня CD Projekt Red объявила об открытии предзаказов на коллекционное издание Cyberpunk 2077 в различных торговых сетях, а уже через пару минут студия начала получать возмущённые сообщения от фанатов - несмотря на слова разработчиков, приобрести коллекционку было нельзя.
Обновлено в 04:47
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат на два миллиона долларов

Национальная хоккейная лига повысила потолок зарплат, сообщает официальный сайт НХЛ. В следующем сезоне он составит 81,5 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 19:35
Авто

Volkswagen сделал фургон для полицейских собак

Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.
Обновлено в 07:32
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Финансы

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO

Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Политика

Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

65-летняя Успенская в обтягивающем платье пожаловалась на жару

Жалобу на погоду Успенская проиллюстрировала фотографией, на которой она позирует на лестнице в обтягивающем красно-черном платье с фантазийным принтом.
Обновлено в 08:22
Спорт

Дина Аверина завоевала золото и бронзу на Европейских играх в Минске

Обновлено в 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Лобов
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях. Финалист бойцовского турнира The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пол Малиньяджи
Чемпион Европейского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное