Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Боец Лобов может в будущем вернуться в UFC

ТАСС06:05

Лобов теперь действительно «Легенда»

Life.ru03:45

Тренер Лобова остался доволен победой бойца

Матч ТВ05:57

Тренер Лобова остался доволен победой бойца

Sportbox.RU05:57

Тренер Лобова назвал победу над Малиньянджи лучшим днем своей жизни

Sport24.ru05:26

Артем Лобов: «Малиньяджи можно любить или ненавидеть, но он настоящий боец»

Sports.ru05:32

Менеджер Лобова не исключил, что боец вернётся в UFC

Чемпионат06:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Происшествия

В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре

Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.
Обновлено в 09:44
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Трамп счел атаку на беспилотник США сигналом о готовности Ирана к переговорам

Президент США Дональд Трамп расценил атаку на американский беспилотник как сигнал Ирана о желании начать переговоры.
Обновлено в 09:56
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Общество

На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности

Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Гаджеты

Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц

Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к интернету

Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы.
Обновлено в 08:58
Футбол

Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 02:15
Политика

Очень много некомфортных вопросов: Песков опроверг домыслы западных СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, которая появилась в ряде западных СМИ, о том, что вопросы для "Прямой линии" с президентом готовят специально обученные люди их структур ФСБ.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Нам и не снилось: сколько зарабатывают финалистки «Холостяка»

Обновлено в 09:36
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Технологии

Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

Обновлено в 07:14
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Политика

Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам

На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил.
Обновлено в 09:27
Футбол

Дани Алвес предложил себя «Барселоне»

Обновлено в 08:44
Авто

Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

На Урале после драки возле бара умер мужчина

Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 10:08
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

13-летняя девочка получила ранение в Горловке

На окраине Горловки получила ранение 13-летняя девочка. Ребенок пострадал в поселке Бессарабка, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Лобов
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях. Финалист бойцовского турнира The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пол Малиньяджи
Чемпион Европейского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное