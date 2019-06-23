В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

Происшествия В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Футбол Иванович рассказал о возможном завершении карьеры Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Армия и оружие Трамп счел атаку на беспилотник США сигналом о готовности Ирана к переговорам Президент США Дональд Трамп расценил атаку на американский беспилотник как сигнал Ирана о желании начать переговоры.

Футбол Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».

Общество На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.

Общество Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.

Шоу-бизнес Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.

Гаджеты Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.

Политика Песков рассказал об отношении Путина к интернету Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы.

Футбол Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.

Политика Очень много некомфортных вопросов: Песков опроверг домыслы западных СМИ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, которая появилась в ряде западных СМИ, о том, что вопросы для "Прямой линии" с президентом готовят специально обученные люди их структур ФСБ.

Армия и оружие Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.

Политика Миронов призвал ввести санкции против Грузии Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.

Технологии Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.

Авто Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.

Политика Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил.

Авто Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Происшествия На Урале после драки возле бара умер мужчина Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Армия и оружие 13-летняя девочка получила ранение в Горловке На окраине Горловки получила ранение 13-летняя девочка. Ребенок пострадал в поселке Бессарабка, сообщает телеграм-канал WarGonzo.