В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГВести.Ru 12:54

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

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