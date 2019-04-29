Армия и оружие

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГВести.Ru 12:54

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
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ИГ впервые за пять лет показала видео со своим лидером аль-Багдади

РБК13:23

AFP: группировка ИГ опубликовала видеозапись своего главаря

ТАСС13:09

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Lenta.ru12:17

ИГ объявило о поражении в Сирии

Газета.Ru12:57

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ аль-Багдади

Интерфакс12:55

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

Вести.Ru12:54

Первая за 5 лет видеозапись, на которой запечатлен лидер террористической группировки ИГИЛ, появилась в интернете

Эхо Москвы13:02
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Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Кино

Съемки художественного фильма «Доктор Лиза» завершатся в мае

Обновлено в 07:11
Музыка

Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»

Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением

Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Происшествия

При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей

При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Кино

Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

Обновлено в 12:14
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Футбол

Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)

Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.
Обновлено в 13:21
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Обновлено в 07:23
Кино

Джеймса Бонда предложили сделать чернокожим или женщиной

В декабре 2018 года актер Доминик Уэст предложил отдать роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007 женщине-трансгендеру Ханне Граф.
Обновлено в 11:55
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

Обновлено в 10:54
Общество

Дмитрий Быков рассказал о самочувствии

21 апреля Быков пришел в сознание. Как рассказал сам Быков в авторской программе "Один", причиной его болезни стало отравление.
Обновлено в 11:06
Авто

Mitsubishi разработает платформу для среднеразмерных пикапов

Инженеры японского автопроизводителя Mitsubishi работают над созданием новой модульной платформы для среднеразмерных пикапов и внедорожников.
Обновлено в 07:03
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Музыка

Первый канал огласил результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:30
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Политика

Зеленский отказался общаться с российскими СМИ

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 12:43
Общество

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
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Абу Бакр аль-Багдади
Иракский террорист
Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролирующего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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