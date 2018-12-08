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В сети рассекретили салон обновленной LADA Vesta
В сети рассекретили салон обновленной LADA VestaВерсия.Инфо03:15
На просторах интернета появилось рендерное изображение салона обновленного седана LADA Vesta. Фотография салона мелькнуло в видео о новой LADA Granta, который опубликовал блогер Энергетик Сергей Николаев.
Версия.Инфо03:15
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