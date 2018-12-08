На просторах интернета появилось рендерное изображение салона обновленного седана LADA Vesta. Фотография салона мелькнуло в видео о новой LADA Granta, который опубликовал блогер Энергетик Сергей Николаев.

Авто Авто В России выросли цены на кроссовер Jeep Compass

Авто Авто Genesis показала свой первый внедорожник GV80 Премиальная компания Genesis, которую основал южнокорейский концерн Hyundai, представила на видео свою новую модель — внедорожник, который пока получил индекс GV80.

Авто Авто Ford F-150 Limited стал почти самым быстрым грузовиком в мире Ранее самой быстрой грузовой машиной считался Ford F-150 Raptor.

Авто Авто VW Jetta из фильма «жажда скорости» подорожала в двое за 3 года Volkswagen Jetta персонажа Джесси один из самых знаковых автомобилей от The Fast & The Furious.

Авто Авто Блогер рассказал о ценах на Lada Vesta SW Cross в Германии Автоблогер рассказал о ценах на Lada Vesta SW Cross в Германии.

Авто Авто Наибольший рост рынка новых автомобилей наблюдается на Дальнем Востоке Самый высокий прирост зафиксирован на Дальнем Востоке, здесь спрос на новые автомобили вырос на 27,1%. Второе место занял Урал с ростом продаж в 22,5%. Третье место за Сибирью, там спрос вырос на 19,6%.

Авто Авто Рыночная капитализация Tesla превзошла Daimler Цена акций автомобильной компании Tesla выше, чем у Daimler.

Авто Авто Volkswagen Transporter скрестили c Audi RS6 Проект, в ходе которого скрестили Volkswagen Transporter c Audi RS6, был назван Audi TS6.

Авто Авто Гиперкар SSC Tuatara протестировали на дорогах общего пользования Суперкар SSC Tuatara, ранее представленный на выставке автомобилей в Пеббл-Бич, прошел испытания на общественных дорогах.

Авто Авто Составлен ТОП-5 самых дешевых и выгодных предложений декабря в России Редакция портала CarsWeek.ru решила составить список самых выгодных предложений на российском рынке.

Авто Авто Компания Rinspeed представила шаттл со сменными кузовами microSNAP Компания из Швейцарии Rinspeed, занимающаяся тюнингом и реставрацией машин, презентовала шаттл со сменными кузовами microSNAP.

Авто Авто Назван ТОП-3 автомобилей бизнес-класса на рынке РФ в 2018 году В сегменте автомобилей бизнес-класса, а в особенности среднеразмерных седанов, наметилась нешуточная борьба за лидерство, в том числе и на рынке Российской Федерации.

Авто Авто Эксперты назвали три самых провальных седана премиум-класса Третье место в списке самых провальных седанов премиум-класса достается Aston-Martin Lagonda.

Авто Авто Владелец Hyundai Creta поделился проблемами с машиной