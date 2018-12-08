Авто

В сети рассекретили салон обновленной LADA Vesta
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03:15

На просторах интернета появилось рендерное изображение салона обновленного седана LADA Vesta. Фотография салона мелькнуло в видео о новой LADA Granta, который опубликовал блогер Энергетик Сергей Николаев.
Версия.Инфо03:15

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В сети раскрыли вид салона новой Lada Vesta

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РИА Новостивчера в 20:34

В Сети случайно рассекретили салон новой LADA Vesta

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Life.ruвчера в 10:10

Рассекречен салон новой Lada Vesta

Российская газетавчера в 08:34
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