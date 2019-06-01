Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес

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Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35

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В Сети появилось видео с места гибели Рейеса

Спорт-Экспресс15:20

2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли

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Стали известны подробности смертельного ДТП Хосе Антонио Рейеса

РИА Новости09:07

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Советский спорт09:01

В ДТП с Рейесом погибли его двоюродные братья

Матч ТВ11:59
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Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

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В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
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Mortal Kombat 11 – Стали известны бойцы первого Kombat Pack

Обладатели Kombat Pack получат ранний доступ к Шанг Цунгу уже во второй половине июня – 18 числа.
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Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат

Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая.
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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

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В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
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Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
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Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

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Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россия могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов поздравил соперника с победой и заявил, что мерсисайдцы провели потрясающий сезон.
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Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

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Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Кино

Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма

Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
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Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
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Десять человек погибли при подрыве автомобиля в сирийской Ракке

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Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
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Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
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Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона

В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
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Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров

Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
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Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
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Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
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