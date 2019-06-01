Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Вместе с Рейесом в аварии погиб его двоюродный брат

Советский спорт09:01

В ДТП с Рейесом погибли его двоюродные братья

Матч ТВ11:59

В Сети появилось видео с места гибели Рейеса

Спорт-Экспресс15:20

Стали известны подробности смертельного ДТП Хосе Антонио Рейеса

РИА Новости09:07

Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес

Чемпионат14:51

2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли

Sport24.ru10:26

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35

Sports.ru11:17
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

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Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке при выдаче багажа

Задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов зафиксированы в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве.
Обновлено в 15:55
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Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Обновлено в 11:42
Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

Обновлено в 16:41
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо

Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Здоровье

Вред рыбы превышает ее пользу: какую еще можно есть без опаски

Говорят, что вред современной рыбы давно перевешивает ее пользу, которую так расхваливали старые книги о вкусной и здоровой пище.
Обновлено в 16:46
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество

Двенадцать девочек поучаствуют в разводе караулов на Соборной площади

Двенадцать девочек в Международный день защиты детей впервые попали в состав Президентского полка, который поучаствует в торжественной церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля.
Обновлено в 07:03
Футбол

Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.
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Общество

СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей

За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено вчера в 07:32
Общество

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

Обновлено в 13:54
Происшествия

Сумма выплат за катастрофу в Шереметьево оказалась «беспрецедентной»

Обновлено в 08:38
Авто

В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей

Новые правила автомобильного тюнинга вступают в силу в России с 1 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Пять человек пострадали при землетрясении в Албании

Обновлено в 06:51
Происшествия

AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии

Обновлено в 09:21
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

Обновлено в 15:55
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика

«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире

«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено вчера в 14:53
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