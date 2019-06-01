Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Происшествия
На заводе в Дзержинске произошли взрывы
Обновлено в 05:20
Футбол
Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (Перерыв)
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщали, что в "Шереметьево" произошел сбой в системе выдачи багажа.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
В результате обстрела н.п. Ленинское боевиками ВСУ ранен мирный житель
В результате обстрела ранен мирный житель, мужчина 1959 года рождения.
Обновлено в 14:53
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Единоборства
Российский боец Хандожко дебютировал в UFC с победы
Россиянин Сергей Хандожко в поединке двух дебютантов на турнире UFC в Стокгольме единогласным решением судей победил шведа Ростама Акмана.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Общество
Средний размер ежедневных трат пенсионеров назвали в Счетной палате
При средней пенсии 14 тысяч рублей пенсионеры в Российской Федерации могут потратить на себя не более 200 рублей в день — это с учетом обязательных расходов на лекарства и жилье.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В Вирджинии госслужащий расстрелял 12 человек
В муниципальном центре города Вирджиния-Бич недовольный своей жизнью госслужащий расстрелял 12 человек.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Космос
Инопланетяне потерпели крушение на глазах у очевидцев
Специалисты отмечают в последнее время повышенную активность инопланетян. Их корабли все чаще попадают в кадр изумленных очевидцев.
Обновлено 30 мая в 20:54
Происшествия
Молодая мать с ребенком в авто погибла в жутком ДТП в Пензе
Как рассказывают очевидцы жуткой аварии, которая произошла в одном из районов Пензы, молодая мать погибла на месте происшествия, а ее маленькую дочь, на вид которой от трех до пяти лет, увезли на скорой.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено в 14:44
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье
Пензенский губернатор посетил детский онкоцентр
В День защиты детей губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил отделение детской гематологии в онкологическом диспансере.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента
В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Здоровье
Медики назвали причины возникновения рака легких
Британские медики после результатов исследования назвали основные причины возникновения рака легких.
Обновлено в 08:41
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Оренбург» 2 первых летних сбора проведет в Австрии
12 июня ФК «Оренбург» соберется в московском аэропорту «Шереметьево» для отправки на первый предсезонный сбор, который пройдет с 12 по 23 июня в австрийском Вальхзее.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Армия и оружие
В Израиле заявили об обстрелах со стороны Сирии
Израильская армия заявила об обстрелах территории Израиля со стороны Сирии.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в США
Посольство США в Мексике выдало визу матери наркобарона Хоакина Гусмана (Коротышка) Консуэле Лоэра, которая теперь сможет навестить сына, ожидающего приговора суда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 14:57