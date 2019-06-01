Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Происшествия
На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция
Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле.
Обновлено в 13:54
Космос
Советы психолога: Как быстро избавиться от депрессии в космосе
Психологи дали советы, как быстро избавиться от данного недуга.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Япония сохраняет требования к КНДР по разоружению
Решение проблемы ядерного разоружения и похищенных людей позволит нормализовать отношения между Японией и КНДР, уверен министр обороны Японии Такэси Ивая.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Футбол
Экс-тренер «Барселоны»: «Я бы не купил Гризманна»
Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Рексач прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 12:29
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме
Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено в 14:44
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Теннис
Циципас вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
В третьем круге Циципас провел матч с сербом Филипом Крайиновичем, который растянулся на два дня.
Обновлено в 07:57
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Теннис
Серена Уильямс проиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос»
За время встречи Уильямс десять раз подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из семи и допустила одну двойную ошибку.
Обновлено в 14:42
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Политика
ВЦИОМ: рейтинг Путина снизился еще на 1,2%
Уровень доверия Путину снизился на 1,2% за неделю с 19 мая, когда был зафиксирован прошлый антирекорд и рейтинг политика составил 31,7%.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр. Об этом сообщило агентство AFP.
Обновлено в 17:47
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане
Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 16:54