Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес

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В Сети появилось видео с места гибели Рейеса

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Sports.ru11:17
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