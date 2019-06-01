В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

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