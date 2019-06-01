Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес

Чемпионат14:51

2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли

Sport24.ru10:26

В Сети появилось видео с места гибели Рейеса

Спорт-Экспресс15:20

Стали известны подробности смертельного ДТП Хосе Антонио Рейеса

РИА Новости09:07

Вместе с Рейесом в аварии погиб его двоюродный брат

Советский спорт09:01

«У него всегда была улыбка на лице». Футбольный мир прощается с Рейесом

Матч ТВ13:04

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35

Sports.ru11:17
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента

В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Единоборства

Смит «задушил» Густафссона на UFC в Стокгольме, швед завершил карьеру

Американец Энтони Смит (32-14) в главном бою турнира UFC в Швеции сотворил сенсацию, победив любимца местной публики Александра Густафссона (18-6).
Обновлено в 15:53
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Политика

В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:19
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Общество

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

Обновлено в 15:55
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

Сумма выплат за катастрофу в Шереметьево оказалась «беспрецедентной»

Обновлено в 08:38
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию

Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

Обновлено в 15:49
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Космос

Китай до конца года запустит четыре спутника «Хайнань-1»

Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1".
Обновлено в 01:01
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Полиция задержала женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:31
Политика

В Донецке прошла акция «Ангелы Донбасса»

Памятная акция "Ангелы Донбасса" собрала тысячи жителей Донецка .
Обновлено в 15:29
Политика

Япония не заключит мирный договор с Россией

Соглашение по мирному договору между Россией и Японией не будет заключено в июне на предстоящем саммите Большой двадцатки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:29
Космос

Дрон зафиксировал полет двух управляемых НЛО

Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

Обновлено в 07:50
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Оренбург» 2 первых летних сбора проведет в Австрии

12 июня ФК «Оренбург» соберется в московском аэропорту «Шереметьево» для отправки на первый предсезонный сбор, который пройдет с 12 по 23 июня в австрийском Вальхзее.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Северной Ирландии обезвредили бомбу под полицейской машиной

Бомбу, прикрепленную к полицейскому автомобилю обнаружили 1 июня в Белфасте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Северной Ирландии.
Обновлено в 17:07
Общество

Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва-Казань намечен на 2020 год

Обновлено в 11:35
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