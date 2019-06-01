Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента
В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Единоборства
Смит «задушил» Густафссона на UFC в Стокгольме, швед завершил карьеру
Американец Энтони Смит (32-14) в главном бою турнира UFC в Швеции сотворил сенсацию, победив любимца местной публики Александра Густафссона (18-6).
Обновлено в 15:53
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:19
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию
Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Кино
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Космос
Китай до конца года запустит четыре спутника «Хайнань-1»
Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1".
Обновлено в 01:01
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика
В Донецке прошла акция «Ангелы Донбасса»
Памятная акция "Ангелы Донбасса" собрала тысячи жителей Донецка .
Обновлено в 15:29
Политика
Япония не заключит мирный договор с Россией
Соглашение по мирному договору между Россией и Японией не будет заключено в июне на предстоящем саммите Большой двадцатки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:29
Космос
Дрон зафиксировал полет двух управляемых НЛО
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя
Обновлено в 07:50
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Оренбург» 2 первых летних сбора проведет в Австрии
12 июня ФК «Оренбург» соберется в московском аэропорту «Шереметьево» для отправки на первый предсезонный сбор, который пройдет с 12 по 23 июня в австрийском Вальхзее.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Северной Ирландии обезвредили бомбу под полицейской машиной
Бомбу, прикрепленную к полицейскому автомобилю обнаружили 1 июня в Белфасте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Северной Ирландии.
Обновлено в 17:07