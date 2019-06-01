Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес

Чемпионат14:51

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35

Sports.ru11:17

В Сети появилось видео с места гибели Рейеса

Спорт-Экспресс15:20

2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли

Sport24.ru10:26

Вместе с Рейесом в аварии погиб его двоюродный брат

Советский спорт09:01

В ДТП с Рейесом погибли его двоюродные братья

Матч ТВ11:59

Бывший игрок сборной Испании, «Реала» и «Арсенала» Рейес скончался в 35 лет

Sport.ru07:58
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Обновлено в 11:42
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Кино

Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма

Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено в 10:06
Спорт

Велогонщик «Астаны» Лопес был сбит болельщиком на горном этапе «Джиро»

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из "Астаны" был сбит болельщиком на предпоследнем этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности

Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин

Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Футбол

Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Обновлено в 09:59
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Авто

Porsche официально презентовал 718 Cayman T

Porsche на Международном автошоу в Шэньчжэне официально показал 718 Cayman T с ценником от 641 тыс. юаней (6,1 млн рублей) Модель 718 Cayman привлекает к себе внимание благодаря своему классическому ярко-красному цвету.
Обновлено в 09:30
Общество

Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва-Казань намечен на 2020 год

Обновлено в 11:35
Армия и оружие

В ВМСУ сообщили о завершении испытаний переданных катеров класса Island

Обновлено в 12:36
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Кино

В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ

Обновлено в 08:48
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Одноэтажное здание горит в центре Москвы

Обновлено в 20:05
Единоборства

Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
Обновлено в 09:31
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Происшествия

Появилось видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет России опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Обновлено в 11:16
Футбол

«Касымпаша» уволила главного тренера спустя 4 часа после назначения

Сегодня, 1-го июня, тренер Ибрагим Узульмез подписал пятилетний контракт с турецкой «Касымпашу».
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»

В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
Обновлено в 14:00
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Авто

В РФ вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
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