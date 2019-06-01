Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 15:05
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено в 10:06
Спорт
Велогонщик «Астаны» Лопес был сбит болельщиком на горном этапе «Джиро»
Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из "Астаны" был сбит болельщиком на предпоследнем этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин
Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Футбол
Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае
Обновлено в 09:59
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Авто
Porsche официально презентовал 718 Cayman T
Porsche на Международном автошоу в Шэньчжэне официально показал 718 Cayman T с ценником от 641 тыс. юаней (6,1 млн рублей) Модель 718 Cayman привлекает к себе внимание благодаря своему классическому ярко-красному цвету.
Обновлено в 09:30
Общество
Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва-Казань намечен на 2020 год
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
В ВМСУ сообщили о завершении испытаний переданных катеров класса Island
Обновлено в 12:36
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Кино
В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ
Обновлено в 08:48
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Одноэтажное здание горит в центре Москвы
Обновлено в 20:05
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания
Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
Обновлено в 09:31
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Появилось видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет России опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Касымпаша» уволила главного тренера спустя 4 часа после назначения
Сегодня, 1-го июня, тренер Ибрагим Узульмез подписал пятилетний контракт с турецкой «Касымпашу».
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»
В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
Обновлено в 14:00
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Авто
В РФ вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55