В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев. Колонию в Белгородской области, где отбывают заключение футболисты, посетила российская журналистка Ольга Скабеева.

В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии

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