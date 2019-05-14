Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий КаррерыРБК 04:46
В сентябре 2018 года Каррера отстранил Глушакова от игры в основном составе. Это произошло на следующий день после того, как футболист поставил лайк к посту в Instagram с критикой итальянского тренера. Спустя месяц Каррера был уволен из «Спартака», а Глушаков вернулся в основу.
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Экономика
Треть заёмщиков МФО сталкиваются с задержкой зарплаты
На этой неделе стало известно, что 34,7% заёмщиков микрофинансовых организаций (МФО) сталкиваются с задержкой заработной платы и за счёт микрозаймов покрывают возникающий дефицит семейного бюджета.
Обновлено в 03:46
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Космос
Владимир Джанибеков: Проблема космического мусора только увеличивается
Восход солнца смотрится из космоса как гимн жизни, а также открываются интересные краски: как цвет воды меняется, подсветка облаков, отметил он.
Обновлено 12 мая в 22:53
Футбол
«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове.
Обновлено вчера в 21:27
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов
До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:44
Политика
Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
Обновлено в 04:51
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке
Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.
Обновлено в 04:16
Общество
Bayer заплатит $2 млрд заболевшей раком супружеской паре
Фармацевтическая компания Bayer должна выплатить более 2 млрд долларов по решению суда в США.
Обновлено в 01:32
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Театры
Беглов поздравил Льва Додина с юбилеем
Обновлено в 03:13
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:59
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему ножом наркомана
Прибывшие к месту событий полицейские попытались утихомирить дебошира и произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако требования сотрудников правоохранительных органов мужчина не выполнял, а вскоре направился к одному из стражей порядка и стал угрожать ножом.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Первый канал открестился от засекречивания проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии
Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании О том, что рейс "Аэрофлота" Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено вчера в 13:00