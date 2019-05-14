Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий КаррерыРБК 04:46
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
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Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду через год
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Производитель тамагочи выпустит его новую версию
Новая версия получила название Tamagotchi On, сообщается на сайте компании. Внешне тамагочи похоже на яйцо.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Религия
В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер".
Обновлено в 07:27
Происшествия
Звезда «Мажора» Прилучный залез в чужую машину ради ночевки
Звезда телесериала "Мажор" актер Павел Прилучный забрался в чужой автомобиль и заночевал в нем. Хозяйка машины сняла на видео, как требует от артиста покинуть салон авто.
Обновлено в 07:00
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью
Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Порошенко наградил орденом возможного коррупционера
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
Обновлено в 05:08
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Политика
Представитель Зеленского анонсировал отставку главы МИД Украины
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам — Дмитрий Разумков — анонсировал отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной
Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Кино
В новой серии «Игры престолов» нашли киноляп
Среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Политика
Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники
Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой.
Обновлено в 07:37
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры 20 торговых марок
Обновлено в 01:32
Культура
Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым ради Украины
Обновлено в 07:25
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51