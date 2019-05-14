Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий КаррерыРБК 04:46

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
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